GNW-News: Lushan bemüht sich, das Erlebnis für internationale Touristen zu verbessern und durch Fotografie-Veranstaltungen mehr Besucher für eine Reise an di...
^LUSHAN, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich sind elf Fotografen
aus aller Welt, darunter aus den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland,
Frankreich und China, zu einer Fotoreise zum Berg Lushan aufgebrochen. Diese
Kultur- und Tourismusveranstaltung wird von der Lushan Cultural Tourism
Investment Holding Group Co., Ltd. ausgerichtet.
Während ihrer Reise erkundeten die Fotografen die historischen Straßen des Bergs
Lushan und tauchten in die lokale Straßenkultur ein. Außerdem lauschten sie den
Klängen der Xihe-Oper - einer traditionellen chinesischen Kunstform - an der
Bailudong-Akademie, einer renommierten Bildungseinrichtung mit einer mehr als
tausendjährigen Geschichte. Vom Aussichtspunkt Hanpokou aus genossen sie den
Panoramablick auf den Jangtse und den See Poyang. In den Villen, die chinesische
und internationale Architekturstile vereinen, erlebte die Gruppe die
einzigartige Verbindung westlicher ländlicher Ästhetik mit östlicher
Gartenkunst.
Inmitten der malerischen Landschaften des Bergs Lushan schufen die Fotografen
eine Reihe eindrucksvoller fotografischer Werke. Sie äußerten die Hoffnung, dass
diese Kunstwerke als Brücke für den kulturellen Austausch zwischen China und
anderen Ländern dienen und mehr internationale Besucher dazu anregen würden, den
Berg Lushan zu erkunden. Die Ausstellung der Werke findet am 15. Dezember in
Nanchang, der Hauptstadt der Provinz Jiangxi, statt.
Im September dieses Jahres wurden die internationalen Beziehungen des Lushan
weiter gestärkt, indem Kooperationspartnerschaften mit Geoparks in Spanien,
Chile, Südkorea und anderen Ländern geschlossen und damit offizielle Beziehungen
zu?Schwester-Geoparks" begründet wurden. Um das Reiseerlebnis für
internationale Touristen zu verbessern, hat das Landschaftsschutzgebiet Berg
Lushan zudem ein innovatives, umfassendes Serviceangebot für ausländische
Besucher (?1+3") eingeführt. Im Rahmen dieses Systems wurden an wichtigen
Standorten, wie beispielsweise der Talstation der Seilbahn am Lushan,
Einreisezentren eingerichtet, die Besuchern umfassende Serviceleistungen aus
einer Hand bieten - darunter finanzielle Unterstützung, Ticketbuchung und die
Organisation von geführten Touren.
