Cavendish Hydrogen-Aktie im Fokus: NEL-Tochter Cavendish erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Cavendish Hydrogen, die Betankungstochter des norwegischen Wasserstoffriesen NEL ASA, hat Anlegern einen Blick in ihre Bücher gewährt.
Werte in diesem Artikel
Für Cavendish Hydrogen, die Fueling Division des norwegischen Wasserstoffkonzerns NEL ASA, ist das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit Verlusten zu Ende gegangen. So erzielte Cavendish im abgelaufenen Jahresviertel ein EPS in Höhe von -0,15 Euro, nachdem das Unternehmen im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 0,24 Euro je Aktie erlitten hatte.
Im gesamten ersten Halbjahr kam ein EPS von -0,43 Euro zustande, nach einem Minus von 0,42 Euro je Aktie im ersten Halbjahr 2024.
Den Umsatz bezifferte Cavendish Hydrogen für das zweite Quartal 2025 auf 5,6 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch 9,2 Millionen Euro umgesetzt, ein Analyst hatte im Vorfeld einen Umsatzrückgang auf 8,0 Millionen Euro prognostiziert.
In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 lag der Umsatz nach 18,9 Millionen Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres nun bei 9,3 Millionen Euro.
Da die Bilanz vor Handelsstart vorgelegt wurde, konnte die Cavendish-Aktie noch nicht auf die Zahlen reagieren. Zuletzt schloss das Papier am Mittwoch an der Börse in Oslo bei 7,70 NOK um 1,28 Prozent tiefer.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Cavendish Hydrogen News
Bildquellen: 2024 Nel ASA, NEL ASA
Nachrichten zu NEL ASA
Analysen zu NEL ASA
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.2024
|NEL ASA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.2024
|NEL ASA Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.03.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.2025
|NEL ASA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.2025
|NEL ASA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2024
|NEL ASA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|16.07.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|04.03.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
|28.02.2024
|NEL ASA Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NEL ASA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen