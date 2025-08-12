DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.445 +0,4%Euro1,1636 -0,1%Öl67,80 +0,8%Gold3.397 +0,1%
Einstiges Buffett-Investment

Snowflake-Aktie springt an: Snowflake schreibt im 2. Quartal schwarze Zahlen

27.08.25 22:15 Uhr
Das KI-Unternehmen Snowflake hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA die Bilanz für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
173,78 EUR 7,54 EUR 4,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,950 US-Dollar je Aktie vermeldet wurde. Analysten hatten für den Berichtszeitraum nun durchschnittliche mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 0,267 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 868,8 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,09 Milliarden US-Dollar wurden damit geschlagen.

Im nachbörslichen Handel an der NYSE zeigt sich die Snowflake-Aktie zeitweise 13,03 Prozent höher bei 226,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

