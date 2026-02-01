DAX24.757 -0,2%Est505.982 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,02 -2,2%Nas23.333 -1,1%Bitcoin65.863 -1,4%Euro1,1808 +0,1%Öl66,85 +0,8%Gold4.917 +5,5%
Aktien New York: Dow nach Rekord knapp im Plus - Ansonsten Verluste

03.02.26 16:32 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem Rekord zuletzt ein Plus von 0,16 Prozent auf 49.488 Punkte. Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,44 Prozent auf 6.945 Punkte. Ähnlich erging es dem technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100, der sogar 1,08 Prozent auf 25.461 Punkte einbüßte.

Wer­bung

Sowohl im Technologiesektor als auch in anderen Branchen sorgten Geschäftsberichte und Unternehmensziele für deutliche Kursausschläge. Besonders unter Druck stand der Zahlungsdienstleister PayPal, während Walmart ein vergleichsweise bescheidenes Kursplus für eine Bestmarke reichte. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar./gl/he