DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Mega-Projekt

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag für sieben Windturbinen in Baden-Württemberg erhalten

03.09.25 09:29 Uhr
Nordex-Aktie legt zu: Nordex gewinnt Großauftrag inklusive 20 Jahre Wartung für Öhringer Windpark | finanzen.net

Die Nordex Group hat einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sieben Turbinen mit einer Gesamtleistung von 33,6 Megawatt für die Öhringen-Karlsfurtebene im Nordosten Baden-Württembergs erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,40 EUR 0,06 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Servicevertrag zur Wartung der Anlagen über 20 Jahre, wie Nordex mitteilte. Die Windnergieanlagen des Typs N133/4.8 sollen ab Herbst 2026 errichtet werden, die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Der Windpark ist Teil des Klimaschutzkonzepts der Stadt Öhringen, die bis 2037 Klimaneutralität anstrebt, und soll jährlich etwa 84 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen.

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent höher bei 20,42 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
