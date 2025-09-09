Auftrag erhalten

Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.

Sie sollen im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien auf Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern errichtet werden, wie Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heißt es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.

Wer­bung Wer­bung

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,48 Prozent höher bei 20,96 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES