DAX23.772 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg? NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!
Auftrag erhalten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

10.09.25 09:16 Uhr
Nordex-Aktie fester: Auftrag für 48-Megawatt-Windpark in Österreich | finanzen.net

Nordex hat vom Kärntner Energieversorger Kelag einen Auftrag zur Lieferung von 7 Windrädern des Typs N163/6.X mit einer Gesamtleistung von 47,6 Megawatt erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,94 EUR 0,06 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie sollen im Dreiländereck Kärnten-Steiermark-Slowenien auf Höhen zwischen 1.240 und 1.430 Metern errichtet werden, wie Nordex in Hamburg mitteilte. 2027 solle der Windpark ans Netz gehen, heißt es dort. Teil des Auftrags ist ein umfassender Service-Vertrag mit 25 Jahren Laufzeit.

Wer­bung

Die Nordex-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,48 Prozent höher bei 20,96 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen