Porsche-Aktie unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnung
Die Porsche AG erwartet wegen einer Neuausrichtung der Produktstrategie mit neuen Verbrennerfahrzeugen erhebliche Belastungen und muss deswegen erneut die Gewinnprognose für dieses Jahr reduzieren.
Werte in diesem Artikel
Der Sportwagenhersteller dürfte demnach 2025 nur noch knapp in der Gewinnzone bleiben.
Wie Porsche mitteilte, wird die Produktpalette um Fahrzeugmodelle mit Verbrennungsmotor ergänzt. "Die bisher vollelektrisch geplante neue SUV-Baureihe oberhalb des Cayenne wird marktbedingt bei Markteinführung zunächst ausschließlich als Verbrenner und Plug-in-Hybrid angeboten", so das Unternehmen. Zudem sollen aktuelle Modelle wie der Panamera und der Cayenne mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybrid bis weit in die 2030er Jahre erhältlich sein.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Porsche-Aktie zeitweise 3,26 Prozent auf 42,7 Euro.
DJG/kla/cln
DOW JONES
Bildquellen: ben smith / Shutterstock.com, THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
