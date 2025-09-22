DAX23.664 -0,1%ESt505.466 +0,2%Top 10 Crypto16,32 -1,4%Dow46.240 +0,2%Nas22.565 +0,4%Bitcoin99.002 -0,4%Euro1,1763 -0,2%Öl66,96 -0,8%Gold3.660 +0,4%
Trump und Xi: China bestätigt Telefonat

19.09.25 14:44 Uhr
China bestätigt Telefonat zwischen Trump und Xi | finanzen.net

China hat ein Telefonat zwischen Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump bestätigt.

Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Weitere Informationen gingen daraus zunächst nicht hervor.

Die Staatschefs der beiden größten Volkswirtschaften der Welt wollten sich heute unter anderem über einen Deal im Fall der chinesischen Social-Media-Plattform TikTok unterhalten, die ihr Geschäft in den USA verkaufen muss.

Zudem dürfte es bei dem Gespräch um den beiderseitigen Handel gehen. Zwischen China und den USA herrscht derzeit eine Pause im Zollstreit, der im Frühjahr eskaliert war. Beide Länder hatten im April Importe aus dem jeweils anderen Land mit Aufschlägen von mehr als 100 Prozent belegt.

PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: Dilok Klaisataporn / Shutterstock.com