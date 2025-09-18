Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um 0,23 Prozent auf 3.652,80 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.644,36 US-Dollar.
Derweil notiert der Silberpreis bei 42,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,83 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,74 Prozent.
Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,04 Prozent auf 1.387,50 US-Dollar, nach 1.388,00 US-Dollar am Vortag.
Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.152,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.170,50 US-Dollar).
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,56 Prozent auf 67,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,44 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,74 Prozent auf 63,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 63,57 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 09:42 Uhr ab. Es geht -0,57 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,65 US-Dollar stand.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,46 Prozent auf 10,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 10,38 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 285,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 283,00 US-Dollar.
Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,43 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,51 US-Dollar stand.
Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,13 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,37 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,94 US-Dollar an der Tafel.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,43 Prozent auf 61,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 61,82 US-Dollar gemeldet wurde.
