Top News
NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten? NVIDIA und Intel verbünden sich - Droht die AMD-Aktie ins Hintertreffen zu geraten?
Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs
Aktuelle Rohstoffpreise

Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag

19.09.25 10:13 Uhr
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagvormittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.690,87 USD 0,86 USD 0,03%
Baumwolle
0,65 USD -0,00 USD -0,57%
Bleipreis
1.968,65 USD 18,80 USD 0,96%
Dieselpreis Benzin
1,58 EUR -0,01 EUR -0,32%
EEX Strompreis Phelix DE
92,95 EUR 1,10 EUR 1,20%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,93 USD -0,01 USD -0,41%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
3.652,90 USD 8,54 USD 0,23%
Haferpreis
3,22 USD 0,00 USD 0,08%
Heizölpreis
61,29 USD -0,53 USD -0,85%
Holzpreis
574,00 USD 7,00 USD 1,23%
Kaffeepreis
3,83 USD -0,39 USD -9,22%
Kakaopreis
5.015,00 GBP -74,00 GBP -1,45%
Kohlepreis
94,00 USD 0,50 USD 0,53%
Kupferpreis
9.895,00 USD 0,00 USD 0,00%
Lebendrindpreis
2,32 USD 0,01 USD 0,40%
Mageres Schwein Preis
0,98 USD 0,00 USD 0,15%
Maispreis
4,27 USD 0,02 USD 0,53%
Mastrindpreis
3,58 USD 0,03 USD 0,82%
Milchpreis
17,64 USD -0,03 USD -0,17%
Naphthapreis (European)
563,36 USD -1,74 USD -0,31%
Nickelpreis
15.099,00 USD 37,50 USD 0,25%
Ölpreis (Brent)
67,27 USD -0,25 USD -0,37%
Ölpreis (WTI)
63,23 USD -0,40 USD -0,63%
Orangensaftpreis
2,40 USD -0,14 USD -5,39%
Palladiumpreis
1.152,50 USD -18,00 USD -1,54%
Palmölpreis
4.368,00 MYR -46,00 MYR -1,04%
Platinpreis
1.386,50 USD -1,50 USD -0,11%
Rapspreis
475,25 EUR 4,75 EUR 1,01%
Reispreis
11,56 USD 0,03 USD 0,22%
Silberpreis
42,16 USD 0,33 USD 0,79%
Sojabohnenmehlpreis
285,90 USD 2,10 USD 0,74%
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,00 USD -0,41%
Sojabohnenpreis
10,44 USD 0,05 USD 0,51%
Super Benzin
1,65 EUR -0,01 EUR -0,36%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
192,25 EUR 0,25 EUR 0,13%
Zinkpreis
2.954,80 USD -20,40 USD -0,69%
Zinnpreis
33.596,50 USD -627,50 USD -1,83%
Zuckerpreis
0,15 USD 0,00 USD 0,13%
Der Goldpreis wertet am Freitagvormittag um 0,23 Prozent auf 3.652,80 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.644,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 42,14 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (41,83 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,74 Prozent.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -0,04 Prozent auf 1.387,50 US-Dollar, nach 1.388,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.152,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.170,50 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,56 Prozent auf 67,14 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 67,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,74 Prozent auf 63,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 63,57 US-Dollar.

Daneben wertet der Baumwolle um 09:42 Uhr ab. Es geht -0,57 Prozent auf 0,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,65 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,22 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 0,53 Prozent auf 4,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis nordwärts. Um 10:00 Uhr steht ein Plus von 0,46 Prozent auf 10,44 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenpreis-Kurs noch bei 10,38 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,63 Prozent auf 285,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 283,00 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,43 Prozent auf 0,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,51 US-Dollar stand.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,13 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,37 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,94 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:09 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,43 Prozent auf 61,55 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 61,82 US-Dollar gemeldet wurde.

