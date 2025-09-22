DAX in KW 38: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.
Platz 41: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 38/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.09.2025 und dem 19.09.2025. Stand ist der 19.09.2025.
Platz 40: Symrise
Symrise: -5,66 Prozent
Platz 39: Deutsche Börse
Deutsche Börse: -5,51 Prozent
Platz 38: Beiersdorf
Beiersdorf: -4,81 Prozent
Platz 37: Volkswagen (VW) vz
Volkswagen (VW) vz: -4,63 Prozent
Platz 36: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -3,10 Prozent
Platz 35: Porsche Automobil vz
Porsche Automobil vz: -3,09 Prozent
Platz 34: Henkel vz
Henkel vz: -2,84 Prozent
Platz 33: BASF
BASF: -2,37 Prozent
Platz 32: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,07 Prozent
Platz 31: DHL Group (ex Deutsche Post)
DHL Group (ex Deutsche Post): -2,03 Prozent
Platz 30: Bayer
Bayer: -2,03 Prozent
Platz 29: Deutsche Bank
Deutsche Bank: -2,01 Prozent
Platz 28: Allianz
Allianz: -1,97 Prozent
Platz 27: Hannover Rück
Hannover Rück: -1,68 Prozent
Platz 26: RWE
RWE: -1,34 Prozent
Platz 25: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,99 Prozent
Platz 24: Vonovia SE
Vonovia SE: -0,83 Prozent
Platz 23: Commerzbank
Commerzbank: -0,71 Prozent
Platz 22: BMW
BMW: -0,67 Prozent
Platz 21: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,41 Prozent
Platz 20: MTU Aero Engines
MTU Aero Engines: -0,36 Prozent
Platz 19: Siemens
Siemens: -0,07 Prozent
Platz 18: Heidelberg Materials
Heidelberg Materials: -0,05 Prozent
Platz 17: EON SE
EON SE: 0,19 Prozent
Platz 16: QIAGEN
QIAGEN: 0,31 Prozent
Platz 15: Airbus SE
Airbus SE: 0,37 Prozent
Platz 14: Porsche
Porsche: 0,39 Prozent
Platz 13: Daimler Truck
Daimler Truck: 0,50 Prozent
Platz 12: Fresenius SE
Fresenius SE: 0,73 Prozent
Platz 11: Brenntag SE
Brenntag SE: 1,07 Prozent
Platz 10: adidas
adidas: 1,33 Prozent
Platz 9: Merck
Merck: 1,41 Prozent
Platz 8: Rheinmetall
Rheinmetall: 1,66 Prozent
Platz 7: Fresenius Medical Care (FMC) St
Fresenius Medical Care (FMC) St: 1,79 Prozent
Platz 6: Siemens Energy
Siemens Energy: 2,23 Prozent
Platz 5: Continental
Continental: 2,60 Prozent
Platz 4: SAP SE
SAP SE: 3,01 Prozent
Platz 3: Infineon
Infineon: 3,89 Prozent
Platz 2: Zalando
Zalando: 4,13 Prozent
Platz 1: Sartorius vz
Sartorius vz: 8,59 Prozent
