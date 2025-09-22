DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -1,2%Dow46.259 +0,3%Nas22.569 +0,4%Bitcoin98.597 -0,8%Euro1,1752 -0,3%Öl66,71 -1,2%Gold3.671 +0,7%
DAX-Performance

DAX in KW 38: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern

19.09.25 18:07 Uhr
DAX-Performance KW 38: Wer punktete, wer verlor? Die Tops und Flops der Woche | finanzen.net

In der vergangenen Woche hatten verschiedene Themen Einfluss auf den deutschen Aktienmarkt. So schlugen sich die Einzelwerte im DAX.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.639,4 PKT -35,1 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

So schnitten DAX-Werte in der Kalenderwoche 38 ab

Platz 41: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im DAX 40 in KW 38/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.09.2025 und dem 19.09.2025. Stand ist der 19.09.2025.

Quelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Platz 40: Symrise

Symrise: -5,66 Prozent

Quelle: Symrise AG

Platz 39: Deutsche Börse

Deutsche Börse: -5,51 Prozent

Quelle: Deutsche Börse AG

Platz 38: Beiersdorf

Beiersdorf: -4,81 Prozent

Quelle: Beiersdorf

Platz 37: Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz: -4,63 Prozent

Quelle: Steve Mann / Shutterstock.com

Platz 36: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -3,10 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 35: Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz: -3,09 Prozent

Quelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Platz 34: Henkel vz

Henkel vz: -2,84 Prozent

Quelle: Henkel AG

Platz 33: BASF

BASF: -2,37 Prozent

Quelle: Pressefoto BASF

Platz 32: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft: -2,07 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 31: DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post): -2,03 Prozent

Quelle: Deutsche Post

Platz 30: Bayer

Bayer: -2,03 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 29: Deutsche Bank

Deutsche Bank: -2,01 Prozent

Quelle: Slava2009 / Shutterstock.com

Platz 28: Allianz

Allianz: -1,97 Prozent

Quelle: Allianz

Platz 27: Hannover Rück

Hannover Rück: -1,68 Prozent

Quelle: www.hannover-rueck.de

Platz 26: RWE

RWE: -1,34 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 25: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,99 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 24: Vonovia SE

Vonovia SE: -0,83 Prozent

Quelle: Vonovia SE

Platz 23: Commerzbank

Commerzbank: -0,71 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 22: BMW

BMW: -0,67 Prozent

Quelle: Teerapun / Shutterstock.com

Platz 21: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mercedes-Benz Group (ex Daimler): -0,41 Prozent

Quelle: ben bryant / Shutterstock.com

Platz 20: MTU Aero Engines

MTU Aero Engines: -0,36 Prozent

Quelle: MTU Aero Engines

Platz 19: Siemens

Siemens: -0,07 Prozent

Quelle: Siemens

Platz 18: Heidelberg Materials

Heidelberg Materials: -0,05 Prozent

Quelle: Strahlengang / Shutterstock.com

Platz 17: EON SE

EON SE: 0,19 Prozent

Quelle: E.ON AG

Platz 16: QIAGEN

QIAGEN: 0,31 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 15: Airbus SE

Airbus SE: 0,37 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 14: Porsche

Porsche: 0,39 Prozent

Quelle: xxx

Platz 13: Daimler Truck

Daimler Truck: 0,50 Prozent

Quelle: Daimler Truck AG

Platz 12: Fresenius SE

Fresenius SE: 0,73 Prozent

Quelle: Fresenius

Platz 11: Brenntag SE

Brenntag SE: 1,07 Prozent

Quelle: Brenntag AG

Platz 10: adidas

adidas: 1,33 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 9: Merck

Merck: 1,41 Prozent

Quelle: Merck KGaA

Platz 8: Rheinmetall

Rheinmetall: 1,66 Prozent

Quelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 7: Fresenius Medical Care (FMC) St

Fresenius Medical Care (FMC) St: 1,79 Prozent

Quelle: Fresenius Medical Care

Platz 6: Siemens Energy

Siemens Energy: 2,23 Prozent

Quelle: Siemens Energy AG

Platz 5: Continental

Continental: 2,60 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 4: SAP SE

SAP SE: 3,01 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: Infineon

Infineon: 3,89 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 2: Zalando

Zalando: 4,13 Prozent

Quelle: nitpicker / Shutterstock.com

Platz 1: Sartorius vz

Sartorius vz: 8,59 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

