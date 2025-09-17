Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: Goldman Sachs revidiert auf Neutral

DAX23.656 -0,1%ESt505.469 +0,2%Top 10 Crypto16,28 -1,6%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.118 -0,2%Euro1,1759 -0,2%Öl67,03 -0,7%Gold3.658 +0,4%
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess hat sich intensiv mit dem MTU Aero Engines-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MTU Aero Engines AG
359,90 EUR 0,70 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU mit "Neutral" und einem Kursziel von 350 Euro wieder in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Fluggesellschaften stockten im Zuge der gestiegenen Reisenachfrage nach der Corona-Pandemie ihre Flotten wieder auf, und der Nachrüst- und Ersatzteilemarkt zeige eine außerordentlich gute Profitabilität, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Luftfahrtbranche. Melrose sei der günstigste Wert, und bei Safran unterschätze der Markt das Umsatzpotenzial im Verkehrsflugzeuge-Geschäft. Die stark gestiegene Aktie von Rolls-Royce spiegele dieses zwar schon wider, habe aber noch Luft nach oben. Dagegen erscheine die Bewertung bei MTU ungeachtet der hohen Unternehmenssqualität und -margen zu hoch.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:27 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 360,00 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 2,78 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 12.463 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 12,6 Prozent nach oben. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 02:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

