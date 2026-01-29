DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.907 +0,3%Euro 1,1861 -0,9%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 -9,6%
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA, Gold und Silber im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat Januar 2026: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
MTU Aero Engines Aktie

373,40 EUR +0,90 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 19,97 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

21:41 Uhr
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines AG
373,40 EUR 0,90 EUR 0,24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Analystin Chloe Lemarie stellte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie ihre Leitlinien für das Jahr 2026 in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie vor, wobei letztere Werte ihr bevorzugtes Segment sind - mit Renk als neuem "Top Pick" nach den jüngsten Kurskorrekturen in der Branche. Während sie ihre Kaufempfehlung für den Flugzeugbauer Airbus aufgab, bezeichnete sie den Triebwerksbauer MTU als weiterhin erste Wahl in der zivilen Luftfahrtindustrie./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:07 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
500,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
369,20 €		 Abst. Kursziel*:
35,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
373,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,90%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
425,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

21:41 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
13.01.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

EQS Group EQS-News: Kündigung und vorzeitige Rückzahlung
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Donnerstagmittag an
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert schlussendlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
