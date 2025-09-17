NORMA Group Aktie
Marktkap. 542,94 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group angesichts erhaltener Angebote für das Wassermanagement-Geschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Fortgeschrittene Verhandlungen bestätigten das große Interesse an dem Geschäftsbereich trotz schwieriger Marktbedingungen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies stärke die Erwartung, dass der Hersteller von Verbindungstechnik einen angemessenen Preis für die Sparte erziele./rob/tih/jha/
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,50 €
|Abst. Kursziel*:
37,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
18,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,72%
|
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
22,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
