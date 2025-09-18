DAX 23.675 +1,4%ESt50 5.457 +1,6%Top 10 Crypto 16,20 -2,1%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.172 -0,2%Euro 1,1764 -0,2%Öl 67,30 -0,3%Gold 3.646 +0,1%
Bechtle Aktie

38,56 EUR +0,06 EUR +0,16 %
STU
Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

KGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870

ISIN DE0005158703

Symbol BHTLF

UBS AG

Bechtle Buy

08:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
38,56 EUR 0,06 EUR 0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach einem Treffen mit Managern der Investor-Relations-Abteilung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für den IT-Dienstleister sei der September der wichtigste Monat im laufenden Quartal, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der deutschen Länder und Kommunen soll sich verbessert haben, während auf Bundesebene noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen sei. Derweil könnte die aktuelle Verabschiedung des Haushalts für 2025 durch den Bundestag möglicherweise der entscheidende Auslöser für eine Rückkehr zum Wachstum auf Bundesebene sein./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,56 €		 Abst. Kursziel*:
16,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
Analyst Name:
Christopher Tong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

08:01 Bechtle Buy UBS AG
09.09.25 Bechtle Buy UBS AG
05.09.25 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Bechtle Buy UBS AG
mehr Analysen

