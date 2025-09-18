Bechtle Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 15,96 Div. Rendite 2,25%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach einem Treffen mit Managern der Investor-Relations-Abteilung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für den IT-Dienstleister sei der September der wichtigste Monat im laufenden Quartal, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der deutschen Länder und Kommunen soll sich verbessert haben, während auf Bundesebene noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen sei. Derweil könnte die aktuelle Verabschiedung des Haushalts für 2025 durch den Bundestag möglicherweise der entscheidende Auslöser für eine Rückkehr zum Wachstum auf Bundesebene sein./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Bechtle Buy
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,56 €
|Abst. Kursziel*:
16,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,70%
|
Analyst Name:
Christopher Tong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
