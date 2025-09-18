UBS AG

Bechtle Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach einem Treffen mit Managern der Investor-Relations-Abteilung auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Für den IT-Dienstleister sei der September der wichtigste Monat im laufenden Quartal, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage der deutschen Länder und Kommunen soll sich verbessert haben, während auf Bundesebene noch eine gewisse Zurückhaltung zu spüren gewesen sei. Derweil könnte die aktuelle Verabschiedung des Haushalts für 2025 durch den Bundestag möglicherweise der entscheidende Auslöser für eine Rückkehr zum Wachstum auf Bundesebene sein./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG