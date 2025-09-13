Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: Infineon
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: RWE
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
Platz 13: Zalando
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 12: Deutsche Bank
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Bank von 30 auf 34,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 11: ASML
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML angesichts einer strategischen Partnerschaft mit dem europäischen KI-Anbieter Mistral auf "Overweight" mit einem Kursziel von 822 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 10: Porsche AG
Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Gesprächen mit dem Managementteam auf der Automobilmesse IAA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 9: SAP
JPMorgan hat SAP nach Aussagen von Finanzvorstand Dominik Asam bei einer Unternehmenspräsentation auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 8: Boeing
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: DEUTZ
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für DEUTZ von 11,30 auf 10,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Nordex
Das Analysehaus Jefferies hat Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 5: Novo Nordisk
Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse
Platz 4: Oracle
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 280 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 3: NVIDIA
Das Analysehaus Jefferies hat NVIDIA auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: Adobe
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Rheinmetall
Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Zur Analyse
