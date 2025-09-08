DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,87 +3,2%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 95.675 +0,4%Euro 1,1695 -0,1%Öl 66,99 +0,7%Gold 3.645 +0,5%
UBS AG

Boeing Buy

08:26 Uhr
Boeing Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Gavin Parsons kommentierte am Dienstagabend die Aufträge vom August und aktuelle Auslieferungszahlen. Er sieht weiter kaum Belastungen durch Zölle und rechnet mit einem deutlich geringeren Barmittelabfluss im Gesamtjahr als Boeing selbst./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 229,52		 Abst. Kursziel*:
21,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 229,30		 Abst. Kursziel aktuell:
22,11%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 242,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

