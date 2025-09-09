Novo Nordisk Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung angepasst, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten der Aktie für das dritte Geschäftsquartal erschienen gut./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
