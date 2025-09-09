DAX 23.673 +0,2%ESt50 5.379 +0,3%Top 10 Crypto 16,02 +1,4%Dow 45.491 -0,5%Nas 21.886 +0,0%Bitcoin 97.625 +0,2%Euro 1,1683 -0,1%Öl 67,02 -0,9%Gold 3.623 -0,5%
Novo Nordisk Aktie

45,80 EUR -0,68 EUR -1,45 %
STU
45,80 EUR -1,05 EUR -2,24 %
GVIE
Marktkap. 201,49 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Buy

12:21 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
45,80 EUR -0,68 EUR -1,45%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Er habe sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die angekündigte Umstrukturierung und die daraus resultierenden Kosten sowie die jüngst unterdurchschnittliche Kursentwicklung angepasst, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussichten der Aktie für das dritte Geschäftsquartal erschienen gut./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

