DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 43,4 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat DHL Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 42 Euro gesenkt. Die Einführung von Zöllen und die Abschaffung der Zollfreiheit für Warensendungen im Wert von bis zu 800 US-Dollar in die USA haben zu Unsicherheit geführt, was schlecht für Frachtunternehmen sei, schrieb Andy Chu in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Zwar seien die schwachen US-Importe teilweise durch die Stärke anderer Handelsrouten sowie Unternehmensmaßnahmen ausgeglichen worden. Er hält die Jahresziele aber weiterhin für zu hoch./gl/tih
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,22 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
