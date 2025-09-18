Befesa Aktie
Marktkap. 1,09 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Recycling-Spezialist sei in seinem Bereich global führend, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht viele Möglichkeiten, um zu wachsen - entweder aus eigener Kraft oder durch Zukäufe. Mit der Aktie könnten Anleger strategisch auf Wachstum in den USA und Europa setzen. Er verwies dabei explizit auf das Geschäft mit Kunden, die Elektrolichtbogenöfen verwenden, um Stahlschrott zur Stahlerzeugung zu verwerten./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,14 €
|Abst. Kursziel*:
62,12%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
27,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,27%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|12:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.07.25
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
