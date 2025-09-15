Rheinmetall Aktie
Marktkap. 87,01 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem strategisch sinnvollen Kauf von Naval Vessels Lürssen (NVL) werde der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus mit einem umfassenderen Portfolio, kommentierte Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die jüngste Übernahme. Zusätzlich zu der erwarteten hohen Nachfrage nach maritimer Verteidigungstechnik könne Rheinmetall auch von Cross-Selling-Effekten profitieren. Schmidt hob seine Schätzungen an./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Kaufen
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.970,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.955,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.077,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|09:46
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research