11:36 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rheinmetall von 1985 auf 2240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit dem strategisch sinnvollen Kauf von Naval Vessels Lürssen (NVL) werde der Rüstungskonzern zum Marine-Systemhaus mit einem umfassenderen Portfolio, kommentierte Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung die jüngste Übernahme. Zusätzlich zu der erwarteten hohen Nachfrage nach maritimer Verteidigungstechnik könne Rheinmetall auch von Cross-Selling-Effekten profitieren. Schmidt hob seine Schätzungen an./rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / 09:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

