Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 12: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Platz 11: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG
Platz 10: Nordea
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Platz 9: Unilever
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images
Platz 8: Inditex
Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex
Platz 7: International Airlines Group (IAG)
Die UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Sutyagin / Shutterstock.com
Platz 6: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Continental
Platz 5: FMC
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care
Platz 4: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 3: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat L'Oréal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 2: Novartis
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com
Platz 1: Nemetschek
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group
