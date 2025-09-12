DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.426 ±0,0%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,27 +0,6%Gold3.645 ±0,0%
Verkaufsempfehlungen KW 37

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

15.09.25 03:03 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

Aktien Empfehlungen KW 25/37: Analysten raten zum Verkauf

Platz 12: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 11: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 10: Nordea

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 130 auf 150 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Platz 9: Unilever

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 8: Inditex

Die kanadische Bank RBC hat Inditex nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Inditex

Platz 7: International Airlines Group (IAG)

Die UBS hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Sell" mit einem Kursziel von 350 Pence belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Konstantin Sutyagin / Shutterstock.com

Platz 6: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Continental

Platz 5: FMC

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Fresenius Medical Care

Platz 4: Ahold Delhaize

Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 3: L´Oréal

Deutsche Bank Research hat L'Oréal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Platz 2: Novartis

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Novartis von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 94 Franken gesenkt. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Gil C / Shutterstock.com

Platz 1: Nemetschek

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Nemetschek Group

