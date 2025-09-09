DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,87 +3,2%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 95.675 +0,4%Euro 1,1695 -0,1%Öl 66,99 +0,7%Gold 3.645 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DEUTZ 630500 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Oracle, UnitedHealth im Fokus
Top News
Ulta Beauty -Kosmetikhändler dank Transformationsprogramms Ulta Beauty Unleashed zurück auf dem Wachstumspfad Ulta Beauty -Kosmetikhändler dank Transformationsprogramms Ulta Beauty Unleashed zurück auf dem Wachstumspfad
Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
53,74 EUR +0,10 EUR +0,19 %
STU
49,71 CHF -0,43 CHF -0,86 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 133,05 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B10RZP78

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

UBS AG

Unilever Sell

08:16 Uhr
Unilever Sell
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
53,74 EUR 0,10 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4120 Pence auf "Sell" belassen. Die Anlagestory der The Magnum Ice Cream Company (TMICC) sei überzeugend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages. Das vor der Abspaltung stehende Eiscreme-Geschäft des Konsumgüterkonzerns bleibe aber zunächst eine "show me story", müsse sich also erst durch Ergebnisse beweisen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 21:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Sell

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
41,20 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
46,26 £		 Abst. Kursziel*:
-10,94%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,05 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:16 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Sell UBS AG
09.09.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
04.09.25 Unilever Sell UBS AG
04.09.25 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

Dow Jones Joint Venture RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
UBS RWE – Neues Aufwärtsmomentum?
finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv
dpa-afx E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
finanzen.net RWE Aktie News: RWE steigt am Nachmittag
dpa-afx WDH 2/ROUNDUP: RWE findet Investor für Amprion-Anteil - Milliarden für Stromnetz
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags mit Gewinnen
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE, Apollo form JV to fund German grid expansion
Financial Times Apollo targets European investment drive with RWE joint venture
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE commissions 83MW French wind, solar quintet
reNEWS RWE commissions 14MW solar plant in Hambach
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Announcement in accordance with Article 5 (1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Article 2 (1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen