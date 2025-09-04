Continental Aktie
Marktkap. 14,83 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Harry Martin beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie intensiver mit dem Bremsengeschäft von Aumovio. Die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte stehe vor Herausforderungen, was auch für das Bremsengeschäft als bisherige Ertragsperle gelte. Der Bereich leide unter zunehmendem Investitionsbedarf und verliere Marktanteile. Martin erinnerte an seine jüngste Abstufung von Continental wegen fehlender weiterer Möglichkeiten zur Freisetzung von Unternehmenswerten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 17:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Underperform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
74,24 €
|Abst. Kursziel*:
-11,10%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
73,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,93%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Continental AG
|14:01
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:06
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|14:01
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:06
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|08:06
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:01
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research