Deutsche Bank AG

Aumovio Buy

09:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel Aumovio 41,12 EUR 2,02 EUR 5,17% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der von Continental abgespaltene und an die Börse gegangene Autozulieferer dürfte wie viele andere Abspaltungen, die in den ersten Handelswochen mit indexbedingten Abverkäufen konfrontiert seien, einen schwierigen Marktstart haben, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aumovio könne eine im Branchenvergleich hervorragende Bilanz vorweisen, schneide bei einigen Finanzkennziffern aber unterdurchschnittlich ab. Er traut Aumovio hier aber Fortschritte zu./gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:05 / CET

