NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach dem Besuch von Rücknahme- und Aufbereitungszentren des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Unternehmen habe zwar in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um die Bruttomarge der Plattform Autohero deutlich zu verbessern und die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Expertin das verbleibende Potenzial für die Bruttomarge möglicherweise unterschätzt ? auch wenn der Zeitrahmen für dessen Realisierung ungewiss sei./rob/la/nas

