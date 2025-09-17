DAX 23.675 +1,4%ESt50 5.457 +1,6%Top 10 Crypto 16,55 +1,4%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.580 +1,1%Euro 1,1783 -0,3%Öl 67,55 -0,5%Gold 3.646 -0,4%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach dem Besuch von Rücknahme- und Aufbereitungszentren des Online-Gebrauchtwagenhändlers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das Unternehmen habe zwar in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet, um die Bruttomarge der Plattform Autohero deutlich zu verbessern und die Markterwartungen zu übertreffen, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Expertin das verbleibende Potenzial für die Bruttomarge möglicherweise unterschätzt ? auch wenn der Zeitrahmen für dessen Realisierung ungewiss sei./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 14:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Outperform

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,48 €		 Abst. Kursziel*:
13,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
29,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,51 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

21:36 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.25 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

