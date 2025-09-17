Aumovio Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Aumovio mit "Buy" und einem Kursziel von 44 Euro in die Bewertung aufgenommen. David Lesne geht in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch an den Autozulieferer heran, der von Continental abgespaltet wurde. Er erwähnte dabei vor allem das Potenzial zur Selbstoptimierung, attraktive Cashflow-Aussichten und einen deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 19:32 / GMT
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,16 €
|Abst. Kursziel*:
9,56%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
40,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,94%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
