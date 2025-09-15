Rheinmetall Aktie
Marktkap. 87,01 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Mit der Übernahme der Marinesparte der Werftengruppe Lürssen bekomme der Rüstungskonzern Zugang zu einem Bereich, der langfristig wachsen sollte und die Umsätze diversifiziere, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Risikoprofil unterscheide sich allerdings von dem anderer Bereiche. Laskawi geht mit Blick auf den ungenannten Kaufpreis davon aus, dass die Bewertungskennziffern vernünftig sein sollten und dass Rheinmetall hinsichtlich des Transaktionsvolumens nicht von der vorgesehenen Größenordnung abgewichen sein sollte. Wenn der neue Bereich die Umsatzziele erreiche, hätten die Konzernvorgaben für 2030 noch Luft nach oben./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
1.950,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.975,00 €
|Abst. Kursziel*:
-1,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.961,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.077,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research