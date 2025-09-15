DAX 23.661 -0,4%ESt50 5.431 -0,2%Top 10 Crypto 16,18 +1,1%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.195 +0,1%Euro 1,1798 +0,3%Öl 67,11 -0,5%Gold 3.688 +0,3%
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 87,01 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Deutsche Bank AG

Rheinmetall Buy

09:46 Uhr
Rheinmetall Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Euro belassen. Mit der Übernahme der Marinesparte der Werftengruppe Lürssen bekomme der Rüstungskonzern Zugang zu einem Bereich, der langfristig wachsen sollte und die Umsätze diversifiziere, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Das Risikoprofil unterscheide sich allerdings von dem anderer Bereiche. Laskawi geht mit Blick auf den ungenannten Kaufpreis davon aus, dass die Bewertungskennziffern vernünftig sein sollten und dass Rheinmetall hinsichtlich des Transaktionsvolumens nicht von der vorgesehenen Größenordnung abgewichen sein sollte. Wenn der neue Bereich die Umsatzziele erreiche, hätten die Konzernvorgaben für 2030 noch Luft nach oben./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 08:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1.950,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.975,00 €		 Abst. Kursziel*:
-1,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.961,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.077,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

