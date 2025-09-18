Scout24 Aktie
Marktkap. 7,97 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Scout24 nach einem Zukauf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Übernahme der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia signalisiere eine spannende Veränderung in der Unternehmensphilosophie hin zu Wachstum durch internationale Expansion, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion. Der große, aber fragmentierte spanische Immobilienmarkt biete dem Unternehmen interessante Wachstumschancen, insbesondere angesichts seiner Expertise in der Kundenakquise. Auch die Bewertung dieser Transaktion sei nicht besonders hoch. Allerdings sei nicht garantiert, dass Scout24 das Wachstum dieser Plattformen, die keine Marktführer seien und im laufenden Jahr nicht zulegten, wieder ankurbeln könne./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 01:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Scout24
