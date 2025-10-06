DAX24.398 +0,1%Est505.649 -0,1%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,07 +0,4%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.726 +0,3%Euro1,1683 -0,4%Öl65,44 +1,7%Gold3.934 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- DroneShield, Plug Power, Redcare Pharmacy, Goldpreis im Fokus
Top News
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
XETRA-Handel im Blick

Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt

06.10.25 09:27 Uhr
Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt | finanzen.net

Der DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
186,95 EUR -1,15 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
200,50 EUR -2,35 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
28,54 EUR -0,30 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
87,74 EUR 1,18 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
32,20 EUR 0,18 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
35,49 EUR -0,45 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,94 EUR -0,33 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
263,80 EUR 5,20 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
33,90 EUR -0,11 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
559,80 EUR 7,20 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
34,21 EUR 0,03 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
229,60 EUR -0,20 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
48,00 EUR 0,25 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
26,85 EUR 0,23 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.402,7 PKT 23,9 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 24.379,04 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,102 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,087 Prozent schwächer bei 24.357,59 Punkten in den Handel, nach 24.378,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24.351,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.379,04 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23.596,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 23.787,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der DAX mit 19.120,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 2,33 Prozent auf 263,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,34 Prozent auf 559,40 EUR), BMW (+ 1,09 Prozent auf 87,36 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 32,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,67 Prozent auf 47,96 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-1,14 Prozent auf 28,52 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 202,00 EUR), Vonovia SE (-0,63 Prozent auf 26,67 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 33,94 EUR) und Daimler Truck (-0,53 Prozent auf 35,61 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 299.046 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Bayer KaufenDZ BANK
07.08.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.07.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.06.2025Bayer KaufenDZ BANK
05.06.2025Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Bayer NeutralUBS AG
18.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025Bayer NeutralUBS AG
12.08.2025Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.2025Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
25.04.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen