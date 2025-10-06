Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt

XETRA-Handel im Blick

Der DAX bleibt auch am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Montag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 24.379,04 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,102 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,087 Prozent schwächer bei 24.357,59 Punkten in den Handel, nach 24.378,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24.351,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.379,04 Punkten erreichte.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 23.596,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 23.787,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wurde der DAX mit 19.120,93 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24.639,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 2,33 Prozent auf 263,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,34 Prozent auf 559,40 EUR), BMW (+ 1,09 Prozent auf 87,36 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 32,39 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,67 Prozent auf 47,96 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Bayer (-1,14 Prozent auf 28,52 EUR), Airbus SE (-0,76 Prozent auf 202,00 EUR), Vonovia SE (-0,63 Prozent auf 26,67 EUR), Infineon (-0,60 Prozent auf 33,94 EUR) und Daimler Truck (-0,53 Prozent auf 35,61 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 299.046 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 268,033 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

