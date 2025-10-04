Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie preis.
4 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,77 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 29,01 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|43,50 EUR
|49,95
|23.09.2025
|UBS AG
|36,10 EUR
|24,44
|19.09.2025
|Bernstein Research
|40,00 EUR
|37,88
|12.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|43,50 EUR
|49,95
|04.09.2025
