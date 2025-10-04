Aktie unter der Lupe

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie preis.

4 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,77 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 29,01 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 43,50 EUR 49,95 23.09.2025 UBS AG 36,10 EUR 24,44 19.09.2025 Bernstein Research 40,00 EUR 37,88 12.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 43,50 EUR 49,95 04.09.2025

Redaktion finanzen.net