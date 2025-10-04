DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.051 -0,1%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Aktie unter der Lupe

Analysten sehen für Deutsche Telekom-Aktie Luft nach oben

04.10.25 11:57 Uhr
So positiv sehen Analysten die Zukunft der Deutsche Telekom-Aktie | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Deutsche Telekom-Aktie veröffentlicht.

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Telekom-Aktie preis.

4 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 40,77 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie, was einem Anstieg von 11,76 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 29,01 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.43,50 EUR49,9523.09.2025
UBS AG36,10 EUR24,4419.09.2025
Bernstein Research40,00 EUR37,8812.09.2025
JP Morgan Chase & Co.43,50 EUR49,9504.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Deutsche Telekom BuyUBS AG
12.09.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
04.09.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025Deutsche Telekom KaufenDZ BANK
