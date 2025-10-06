Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 16: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Platz 15: Symrise
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 14: Siemens Energy
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 13: Roche
Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 12: Unilever
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 11: LANXESS
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 10: ABB
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Daimler Truck
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 8: PUMA
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 7: BASF
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Continental
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Platz 5: Lufthansa
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 4: H&M
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 112 auf 138 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Platz 3: Tesla
Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 2: UBS
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Platz 1: GSK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
