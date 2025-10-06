DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.167 -0,3%Euro1,1716 -0,1%Öl65,47 +1,7%Gold3.900 +0,3%
Verkaufsempfehlungen KW 40

Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen

06.10.25 02:18 Uhr
Alarmstufe Rot: Diese Aktien stehen auf den Verkaufszetteln der Experten! | finanzen.net

In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Analysten und Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/40: Analysten raten zum Verkauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Platz 15: Symrise

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach einem letzten Unternehmenskontakt vor den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Symrise AG

Platz 14: Siemens Energy

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 13: Roche

Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 253,50 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Roche

Platz 12: Unilever

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3900 auf 3800 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: OHN THYS/AFP/Getty Images

Platz 11: LANXESS

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LANXESS vor Quartalszahlen von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS

Platz 10: ABB

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ABB von 37 auf 39 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: abb

Platz 9: Daimler Truck

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Daimler Truck AG

Platz 8: PUMA

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für PUMA mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Ascroft/ PUMA

Platz 7: BASF

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Pressefoto BASF

Platz 6: Continental

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 5: Lufthansa

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Platz 4: H&M

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für H&M von 112 auf 138 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Venturelli Luca / Shutterstock.com

Platz 3: Tesla

Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Zigres / Shutterstock.com

Platz 2: UBS

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 21 auf 29 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: 360b / Shutterstock.com

Platz 1: GSK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: PD

Bildquellen: valerianic / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com