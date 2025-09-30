Tesla Aktie
Marktkap. 1,26 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Tesla Sell
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 215,00
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
$ 447,36
|Abst. Kursziel*:
-51,94%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
$ 444,25
|Abst. Kursziel aktuell:
-51,60%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 280,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|18:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:51
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|18:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:51
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:51
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|18:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|28.07.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.