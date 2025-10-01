DAX 24.269 +0,6%ESt50 5.630 +0,9%MSCI World 4.328 +0,1%Top 10 Crypto 16,35 +0,3%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.868 -0,1%Euro 1,1742 +0,1%Öl 65,53 +0,2%Gold 3.866 +0,0%
Top News
Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt Intel-Aktie springt an: Möglicher Produktionsdeal mit AMD treibt
Continental Aktie

57,88 EUR +0,70 EUR +1,22 %
STU
Marktkap. 11,22 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
NEU
WKN 543900

ISIN DE0005439004
NEU
ISIN DE0005439004

Symbol CTTAF
NEU
Symbol CTTAF

Bernstein Research

Continental Underperform

08:46 Uhr
Continental Underperform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
57,88 EUR 0,70 EUR 1,22%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental nach dem Vorab-Briefing zu den Drittquartalszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Der künftig reine Reifenhersteller erwarte einen leichten Rückgang der Reifenabsatzmenge im Vergleich zum Vorjahresquartal, kommentierte Harry Martin am Mittwochabend. Dieser werde zwar geringer ausfallen als im Vorquartal, doch er selbst sei bislang von einem knappen Anstieg ausgegangen. Es seien weiterhin Fragen offen rund um die Reifenmargen und den Verkauf von ContiTech./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Underperform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
-12,13%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
57,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

08:46 Continental Underperform Bernstein Research
08:01 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Continental Buy UBS AG
01.10.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
mehr Analysen

