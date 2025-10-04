Kursziel & Co.

Was Rheinmetall-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.

Die Rheinmetall-Aktie wurde im September 2025 von 10 Analysten analysiert.

9 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 2.154,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie, was einem Anstieg von 169,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 1.984,50 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 2.500,00 EUR 25,98 26.09.2025 DZ BANK - - 23.09.2025 Goldman Sachs Group Inc. 2.200,00 EUR 10,86 19.09.2025 DZ BANK - - 16.09.2025 Deutsche Bank AG 1.950,00 EUR -1,74 16.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 13,38 15.09.2025 Warburg Research 1.740,00 EUR -12,32 15.09.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 13,38 15.09.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 13,38 12.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.100,00 EUR 5,82 12.09.2025 Jefferies & Company Inc. - - 10.09.2025 Barclays Capital 2.050,00 EUR 3,30 09.09.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 13,38 08.09.2025

