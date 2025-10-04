September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rheinmetall-Aktie angepasst
Was Rheinmetall-Aktionäre Experten zufolge erwarten können.
Die Rheinmetall-Aktie wurde im September 2025 von 10 Analysten analysiert.
9 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 2.154,00 EUR für die Rheinmetall-Aktie, was einem Anstieg von 169,50 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 1.984,50 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|2.500,00 EUR
|25,98
|26.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|23.09.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|2.200,00 EUR
|10,86
|19.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
|Deutsche Bank AG
|1.950,00 EUR
|-1,74
|16.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|13,38
|15.09.2025
|Warburg Research
|1.740,00 EUR
|-12,32
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|12.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.100,00 EUR
|5,82
|12.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|-
|-
|10.09.2025
|Barclays Capital
|2.050,00 EUR
|3,30
|09.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|13,38
|08.09.2025
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
