Rheinmetall Aktie
Marktkap. 90,78 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem höheren Kursziel honoriert Experte Sven Weier eine bessere Berechenbarkeit für das Geschäft des Rüstungskonzerns nach 2030. Die deutschen Budgetpläne bestätigten wohl bis 2040 steigende Investitionen - im Einklang mit den Nato-Zielen, schrieb er am Donnerstagabend./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.500,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.980,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.981,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,17%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.137,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:01
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
