Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Freitagvormittag an

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1.997,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 1.997,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 2.005,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 1.993,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.288 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.005,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 330,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,38 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2.137,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,43 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

