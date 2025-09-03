Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck
Deutsche Rüstungsaktien gehören zu den Verlierern im Donnerstagshandel. Damit setzen sich die Schwankungen der Branchenvertreter weiter fort.
Der deutsche Branchenprimus Rheinmetall verliert auf XETRA zeitweise 1,31 Prozent auf 1.731 Euro, nachdem die Aktie am Vortag noch von positiven Analystenstimmen profitiert hatte. Mit einem Kursplus von rund 237 Prozent seit Jahresstart gehört die DAX-Aktie aber weiter zu den erfolgreichsten Aktien am Markt.
RENK-Titel büßen daneben am Donnerstag 1,23 Prozent auf 65,85 Euro ein, während HENSOLDT-Aktien Verluste von 1,90 Prozent auf 90,40 Euro verbuchen. Auch diese beiden Branchenvertreter haben seit Jahresstart aber ein deutliches Plus im Gepäck.
Immer wieder Sorge vor Überhitzung
Angesichts der Kursrally in diesem Jahr kommt es am Markt immer wieder zur Sorge, die Rüstungsaktien könnten angesichts ihrer hohen Bewertungen vor Kursverlusten stehen. Entsprechend erhielt die Euphorie der Anleger im Jahresverlauf auch immer wieder Dämpfer, nicht zuletzt durch die Jahreszahlen von Rheinmetall, die unter den Erwartungen gelegen hatten.
Friedenshoffnungen in der Ukraine belasten
Hinzu kamen zwischenzeitliche Hoffnungen auf eine Entspannung der Lage in der Ukraine, die die Titel zeitweise unter Druck gesetzt hatten.
Doch dauerhaft konnten sich die Bären bei den Rüstungstiteln nicht durchsetzen: Die Auftragsbücher von Rheinmetall und Co. sind prall gefüllt, die Aufrüstungsbemühungen in Europa dürften auch nach einen derzeit ohnehin nicht in Aussicht stehenden Kriegsende in der Ukraine weiter fortgesetzt werden.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
