Die Deutsche Börse hat am Mittwoch den Index-Monitor veröffentlicht. So sollen sich DAX, MDAX & Co. in Zukunft verändert.

In den deutschen Aktienindizes kommt es zu einem größeren Stühlerücken. Der Sportwagenbauer Porsche steigt wie erwartet aus dem Leitindex DAX ab. Ebenfalls gehen muss der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius (Sartorius vz), wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwoch in Zug mitteilte. Die beiden sind künftig im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte, vertreten.

Die Porsche AG war seit Dezember 2022 im DAX. Seit einiger Zeit kriselt es gewaltig bei der Volkswagen-Tochter, die mit Absatzproblemen kämpft. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten rund ein Drittel ihres Wertes. Sartorius war im Zuge einer Indexreform im September 2021 in den DAX aufgenommen worden, als die Deutsche Börse die Zahl der Werte auf 40 aufstockte.

Für die beiden Unternehmen steigen der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer GEA vom MDAX in den deutschen Leitindex auf.

Die Optikerkette Fielmann steigt vom SDAX in den MDAX auf. Weichen muss dafür der Wirkstoffforscher EVOTEC. In den SDAX wird zudem das Telekomunternehmen 1&1 für SGL Carbon aufgenommen. Änderungen gibt es auch im TecDAX, dort ersetzt 1&1 den Biosimilarentwickler Formycon.

Die Änderungen werden zum 22. September wirksam. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

So reagieren die Aktien auf die Index-Anpassungen

Die Aktien von GEA und Scout24 haben am Donnerstag etwas vom beschlossenen DAX-Aufstieg profitiert. Beide Aktien legen via XETRA zeitweise um etwa ein Prozent zu. Die Aktien des ersten DAX-Absteigers, jene des Sportwagenbauers Porsche, fielen um 1,2 Prozent. Auch der Laborzulieferer Sartorius muss weichen, seine Aktien schafften es aber nach schwächerem Start mit 0,1 Prozent ins Plus. Die Index-Veränderungen waren aber auch so erwartet worden.

Fielmann, die am 22. September neu in den MDAX kommen, wurden 0,4 Prozent höher gehandelt. Für den Brillenkonzern weichen müssen dann die Titel des Wirkstoffforschers EVOTEC, die am Donnerstag 1,4 Prozent verloren.

Auch im SDAX gibt es eine Änderung: Titel der SGL Carbon SE, die ganz aus der DAX-Indexfamilie ausscheiden, wurden dort unverändert auf Vortagsniveau gehandelt. Ihren Platz einnehmen werden die Aktien von 1&1, die in den SDAX zurückkehren. Sie legten moderat um 0,2 Prozent zu.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte die anstehenden Änderungen am Vorabend nach Handelsschluss mitgeteilt und waren so bereits am Markt erwartet worden. Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF) müssen nun umschichten und umgewichten, was die Aktienkurse entsprechend beeinflusst.

