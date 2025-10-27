DAX 24.210 -0,4%ESt50 5.689 -0,4%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,62 -2,0%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.074 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 64,66 -1,7%Gold 3.914 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt ab -- Asiens Börsen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Hypoport senkt Umsatzausblick -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Symrise, Siltronic, HSBC, Novartis im Foku
Top News
Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Börse-Aktie mit Overweight
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Porsche vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
48,10 EUR -0,17 EUR -0,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,63 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN PAG911

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000PAG9113

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DRPRF

Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

08:06 Uhr
Porsche vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,10 EUR -0,17 EUR -0,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 42 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Stephen Reitman verschob seine Bewertungsbasis für die Aktien des Sportwagenbauers weiter in die Zukunft auf 2026. Die Aktien hätten die Entscheidung für Michael Leiters als künftigen Unternehmenschef mit einer Erholungsrally quittiert. Die große Frage sei nun, ob er das notwendige Licht am Ende des Tunnels anknipse./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 23:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Market-Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
48,70 €		 Abst. Kursziel*:
-13,76%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
48,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,68%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

08:06 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
27.10.25 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
27.10.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
27.10.25 Porsche vz. Hold Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

dpa-afx Sonderkosten Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Montagshandel im Minus
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Martin Utschneider: Deutsche Bank, Rheinmetall, Sartorius, Porsche AG & PUMA
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz macht am Montagnachmittag Boden gut
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Montagmittag gefragt
finanzen.net MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Porsche vz-Investition von vor einem Jahr eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Porsche AG auf 'Hold' - Ziel 41 Euro
EQS Group EQS-News: Porsche AG reports robust net cash flow in a challenging market environment
EQS Group EQS-News: Powerful and engaging: Porsche launches the first all-electric Macan GTS
EQS Group EQS-News: Dr. Michael Leiters will become CEO of Porsche AG on January 1, 2026
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Possible changes in the Executive Board
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Porsche reports robust delivery figures despite a challenging environment
EQS Group EQS-News: Porsche AG sets final steps in the realignment of its product strategy
EQS Group EQS-Adhoc: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Strategic Realignment of product portfolio; Forecast adjustment and adjustment of midterm expectations
RSS Feed
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) zu myNews hinzufügen