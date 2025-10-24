DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 116.000 Dollar
Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch? Gelingt mit den Q3-Zahlen bei FTAI Aviation der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch?
Porsche vz. Aktie

47,57 EUR +1,36 EUR +2,94 %
STU
Marktkap. 43,2 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Porsche vz Buy

11:16 Uhr
Porsche vz Buy
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47,57 EUR 1,36 EUR 2,94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Solide Geschäftsergebnisse und Barmittelzuflüsse träfen auf hohe Leerverkaufspositionen in der Aktie, schrieb Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Porsche

Zusammenfassung: Porsche vz. Buy

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,75 €		 Abst. Kursziel*:
4,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
47,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

11:16 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:31 Porsche vz. Hold Warburg Research
08:26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
08:01 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.10.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

