Porsche vz. Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Solide Geschäftsergebnisse und Barmittelzuflüsse träfen auf hohe Leerverkaufspositionen in der Aktie, schrieb Tim Rokossa in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die Quartalszahlen./ag/gl
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
47,75 €
|Abst. Kursziel*:
4,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
47,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,11%
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
