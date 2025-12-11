DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -2,8%Nas23.516 -0,6%Bitcoin76.886 -2,2%Euro1,1758 +0,6%Öl61,02 -2,4%Gold4.282 +1,3%
Kreise: EU-Kommission will Rücknahme von Verbrenner-Aus vorschlagen

11.12.25 18:43 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will eine Rücknahme des sogenannten Verbrenner-Aus vorschlagen. Wie der Deutschen Presse-Agentur aus Kommissionskreisen bestätigt wurde, will die Behörde nach derzeitigem Stand der Planung vorschlagen, auch nach 2035 Neuwagen mit Verbrennertechnologie zuzulassen./mjm/DP/men

