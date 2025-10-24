Porsche vz. Aktie
Marktkap. 43,2 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal sei grundsätzlich solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag in Reaktion auf den Bericht und niedrige Erwartungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
47,43 €
|Abst. Kursziel*:
-10,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
47,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,38%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|11:41
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|11:16
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|08:26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
