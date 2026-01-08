Porsche vz. Aktie
Marktkap. 41,04 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Renault und Porsche dürften mit Blick auf 2026 von etwas schwächeren Margen ausgehen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Autosektor./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Porsche
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,46 €
|Abst. Kursziel*:
-5,18%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
47,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,20%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|16.06.25
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09:51
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital