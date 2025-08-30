Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Trotz eines kurzfristigen technischen Verkaufssignals bleibt die Stimmung für die Rheinmetall-Aktie positiv. Analysten sehen weiter großes Potenzial.
Rheinmetall-Aktie mit technischem Signal
Im XETRA-Handel verzeichnete die Rheinmetall-Aktie letztlich einen Anstieg um 0,29 Prozent auf 1.754,00 Euro. Chartanalysten weisen allerdings auf ein kurzfristiges Verkaufssignal hin: Am 2. September 2025 bildete sich das Candlestick-Muster "Hanging Man", was vorübergehend zu Vorsicht mahnt. Jedoch bleibt das mittelfristig positive "GD 100-Up"-Signal intakt, was weiterhin auf eine positive technische Grundlage hindeutet.
Analysten sehen deutliches Wachstumspotenzial
Trotz der jüngsten Volatilität bleiben Analysten für die Rheinmetall-Aktie optimistisch. Nach Angaben von 4investors hat mwb research eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.280 Euro ausgegeben - ein Aufwärtspotenzial von mehr als 31 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. International rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzsprung von 25-30 Prozent im Geschäftsjahr 2025, begleitet von einer operativen Marge von 15,5 Prozent.
Branchenumfeld durchwachsen
Neben Rheinmetall zeigten sich die deutschen Branchenkollegen RENK und HENSOLDT tiefer. So fiel die RENK-Aktie im XETRA-Handel schlussendlich um 0,13 Prozent auf 66,67 Euro zu, während die HENSOLDT-Aktie um 0,32 Prozent auf 92,15 Euro verlor.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
