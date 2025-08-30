DAX23.601 +0,5%ESt505.328 +0,7%Top 10 Crypto15,97 +0,9%Dow45.116 -0,4%Nas21.478 +0,9%Bitcoin96.099 +0,5%Euro1,1669 +0,2%Öl68,36 -1,0%Gold3.564 +0,9%
Technisches Signal

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall

03.09.25 17:54 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Aufwind: Kurzes Warnsignal, doch Analysten sehen langes Wachstumspotenzial - Aktien von RENK und HENSOLDT fallen | finanzen.net

Trotz eines kurzfristigen technischen Verkaufssignals bleibt die Stimmung für die Rheinmetall-Aktie positiv. Analysten sehen weiter großes Potenzial.

• Technisches Signal mahnt zur kurzfristigen Vorsicht
• Analysten bleiben für Rheinmetall optimistisch
• Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in starkem Branchenumfeld

Rheinmetall-Aktie mit technischem Signal

Im XETRA-Handel verzeichnete die Rheinmetall-Aktie letztlich einen Anstieg um 0,29 Prozent auf 1.754,00 Euro. Chartanalysten weisen allerdings auf ein kurzfristiges Verkaufssignal hin: Am 2. September 2025 bildete sich das Candlestick-Muster "Hanging Man", was vorübergehend zu Vorsicht mahnt. Jedoch bleibt das mittelfristig positive "GD 100-Up"-Signal intakt, was weiterhin auf eine positive technische Grundlage hindeutet.

Analysten sehen deutliches Wachstumspotenzial

Trotz der jüngsten Volatilität bleiben Analysten für die Rheinmetall-Aktie optimistisch. Nach Angaben von 4investors hat mwb research eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2.280 Euro ausgegeben - ein Aufwärtspotenzial von mehr als 31 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. International rechnen Experten mit einem deutlichen Umsatzsprung von 25-30 Prozent im Geschäftsjahr 2025, begleitet von einer operativen Marge von 15,5 Prozent.

Branchenumfeld durchwachsen

Neben Rheinmetall zeigten sich die deutschen Branchenkollegen RENK und HENSOLDT tiefer. So fiel die RENK-Aktie im XETRA-Handel schlussendlich um 0,13 Prozent auf 66,67 Euro zu, während die HENSOLDT-Aktie um 0,32 Prozent auf 92,15 Euro verlor.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

