DAX23.679 +0,8%ESt505.339 +0,9%Top 10 Crypto15,69 -0,9%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.636 +0,1%Euro1,1656 +0,1%Öl68,00 -1,6%Gold3.536 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Top News
Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Nach Bilanz

DroneShield-Aktie im Blick: Rekordwachstum und erster Gewinn, doch ein Großinvestor verlässt das Schiff

03.09.25 12:17 Uhr
DroneShield-Aktie im Spannungsfeld: Großaktionär verlässt DroneShield trotz erstem Gewinn | finanzen.net

Neben dem Rekordwachstums und dem ersten Gewinn in der Unternehmensgeschichte gerät auch der Ausstieg eines Großinvestors in den Fokus der Anleger von DroneShield.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
1,78 EUR 0,09 EUR 5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield verzeichnet erstmals Gewinne
• Weiteres Wachstum voraus?
• State Street Corporation springt als Großaktionär ab

Wer­bung

Rekordwachstum mit erstmaligem Gewinn

DroneShield meldete für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatzsprung von 210 Prozent auf 72,3 Millionen AUD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (23,4 Millionen AUD). Besonders bemerkenswert: Nach einer längeren Verlustphase erzielte das Unternehmen erstmals einen Nettogewinn von 2,1 Millionen AUD, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 4,8 Millionen AUD verbucht wurde.

Volle Auftragsbücher signalisieren weiteres Wachstum

Für die zukünftige Geschäftsentwicklung gibt sich DroneShield ebenfalls optimistisch. Der Auftragsbestand sei auf 176,3 Millionen AUD angestiegen - mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahreswert von 57,5 Millionen AUD. Das Unternehmen erwartet, dass ein Großteil der Lieferungen im zweiten Halbjahr 2025 erfolgen wird, was die Wachstumsdynamik weiter beschleunigen könnte.

Beteiligung soll geändert werden

Zudem gab DroneShield am 29. August 2025 bekannt, dass die State Street Corporation und ihre Tochtergesellschaften nicht länger zu den Großaktionären des Unternehmens zählen. Dieser Rückzug könnte sich auf die Aktionärsstruktur und den Einfluss von DroneShield am Markt auswirken, was möglicherweise künftige strategische Entscheidungen beeinflusst, erklärt TipRanks. Die DroneShield-Aktie konnte im Australischen Handel am Mittwoch letztlich 0,65 Prozent zulegen auf 3,11 AUD.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung