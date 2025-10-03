DAX fester erwartet - Rekordhoch weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte sich am Freitag erneut seinem Rekordhoch vom Juli nähern. Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas höher.

Der TecDAX beendete den Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen von 1,5 Prozent bei 3.727,94 Einheiten. Der DAX nimmt erneut die Marke von 24.500 Punkten ins Visier, an der er am Vortag noch gescheitert war. Auch könnte er am heutigen Tag der Deutschen Einheit einen neuen Höchststand erreichen. Zum Rekordhoch aus dem Juli bei 24.639 Punkten fehlt nur noch ein halbes Prozent. Die Börsen in den USA erzielten am Donnerstag teilweise weitere Rekorde, obwohl der Regierungsstillstand andauert. Eine unmittelbare Folge dieses seit Anfang Oktober bestehenden "Shutdowns" ist, dass der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht für September voraussichtlich entfällt. Solange es keine politische Einigung über einen Übergangshaushalt gibt, werden von den staatlichen Behörden auch keine offiziellen Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen zeigten sich auch am Donnerstag wieder mutiger. Der EURO STOXX 50 bewegte sich klar auf grünem Terrain, nachdem er bereits mit einem Zuwachs eröffnet hatte. Im Handelsverlauf konnte er sogar ein neues Allzeithoch markieren. Sein Schlussstand: 5.645,81 Punkte (+1,16 Prozent). Europas Börsen setzten damit das positive Sentiment vom Vortag fort. Auslöser war ein überraschend schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht, der die Spekulationen auf weitere Zinssenkungen erneut befeuerte. Die US-Notenbank hatte ihre jüngste Zinssenkung zuvor vor allem mit einer nachlassenden Arbeitsmarktstärke begründet. Der für Freitag geplante offizielle Arbeitsmarktbericht wird wegen des Shutdowns voraussichtlich nicht veröffentlicht. Ein positives Signal kam indes vom Obersten Gerichtshof der USA: Dieser gestattete der Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, zunächst im Amt zu bleiben. Eine Anhörung im Januar soll prüfen, ob der Antrag von Präsident Donald Trump auf ihre Entlassung berechtigt ist. Diese Entscheidung stärkt die Unabhängigkeit der Fed - ein entscheidender Stabilitätsanker für die Finanzmärkte . Der Shutdown belastet die Märkte bislang nicht. "Aktuell überwiegt die Erwartung, dass der Shutdown nicht lange Bestand haben wird. Der Glaube an eine schnelle Einigung ist da", so QC Partners. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit grünen Vorzeichen. Der Dow Jones konnte die Verlustzone, in die er im Handelsverlauf gerutscht ist, verlassen und beendete den Donnerstagshandel mit einem Plus von 0,17 Prozent bei 46.520,15 Punkten. Das war ein neues Rekordhoch.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging ebenfalls fester aus dem Handel: Am Ende belief sich das Plus auf 0,39 Prozent und der Techwerteindex schloss bei 22.844,05 Zählern - auch Techwerte schafften neue Rekorde. An der New Yorker NASDAQ-Börse kam es am Donnerstag zu einer Fortsetzung der Rekordrally - getragen von der anhaltenden Euphorie rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz. Als treibende Kraft gilt die Aussicht auf hohe Unternehmensbewertungen, die vor allem durch den ChatGPT-Entwickler OpenAI genährt wird. Das Unternehmen soll nach einer neuen Platzierung von Mitarbeiteranteilen auf rund eine halbe Billion US-Dollar taxiert werden, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider meldet. Damit liegt die Bewertung etwa 200 Milliarden Dollar über jener, die noch im April bei einer von SoftBank angeführten Finanzierungsrunde erzielt wurde. Beim Dow Jones zeigte sich dagegen ein verhaltener Handel. Hintergrund ist der anhaltende "Shutdown" der US-Regierung, durch den aktuell keine Konjunkturdaten von Regierungsstellen veröffentlicht werden - voraussichtlich auch nicht der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken