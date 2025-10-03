DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +3,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.422 -0,4%Euro1,1722 ±0,0%Öl64,55 +0,4%Gold3.851 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Heute im Fokus

DAX fester erwartet - Rekordhoch weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich

aktualisiert 03.10.25 07:07 Uhr

Biogen und Eisei starten erste Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte sich am Freitag erneut seinem Rekordhoch vom Juli nähern.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise etwas höher.
Der TecDAX beendete den Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen von 1,5 Prozent bei 3.727,94 Einheiten.

Der DAX nimmt erneut die Marke von 24.500 Punkten ins Visier, an der er am Vortag noch gescheitert war. Auch könnte er am heutigen Tag der Deutschen Einheit einen neuen Höchststand erreichen. Zum Rekordhoch aus dem Juli bei 24.639 Punkten fehlt nur noch ein halbes Prozent.

Die Börsen in den USA erzielten am Donnerstag teilweise weitere Rekorde, obwohl der Regierungsstillstand andauert. Eine unmittelbare Folge dieses seit Anfang Oktober bestehenden "Shutdowns" ist, dass der für Freitag geplante Arbeitsmarktbericht für September voraussichtlich entfällt. Solange es keine politische Einigung über einen Übergangshaushalt gibt, werden von den staatlichen Behörden auch keine offiziellen Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

Aktien von Biogen und Eisai: Alzheimer-Behandlung mit Lecanemab gestartet
Biogen/EisaiIntel / AMDAlibabaTeslaBYD & Co.Asiatische ChipaktienHENSOLDT & Co.

News-Ticker

Weitere anzeigen

Legende

= Top-News
= Wichtige Nachrichten

Börsenchronik

02.10.25DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
01.10.25US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
30.09.25US-Shutdown droht: US-Börsen schließen dennoch höher -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
29.09.25DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
26.09.25Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten