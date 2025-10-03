DAX24.468 +0,2%Est505.655 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,55 +0,5%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.160 -0,6%Euro1,1738 +0,2%Öl64,74 +0,7%Gold3.863 +0,2%
Analystenstudie

Ceres Power-Aktie nach Goldman-Studie auf Hoch seit Januar

03.10.25 10:25 Uhr
Ceres Power-Aktie steigt auf Neun-Monats-Hoch nach Goldman-Sachs-Hochstufung | finanzen.net

Die Aktien von Ceres Power haben nach einer Analystenstudie am Freitag den höchsten Stand seit fast neun Monaten erklommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceres Power Holdings PLC Registered Shs
1,87 EUR 0,01 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zeitweise notieren die Papiere des britischen Anbieters von Brennstoffzellen-Technologie im Londoner Handel 4,8 Prozent fester bei 173 Pence. Seit ihrem Zwischentief vor Wochenfrist bei rund 115 Pence haben sie damit um rund die Hälfte ihres Wertes zugelegt. Für das Jahr 2025 steht bislang aber nur ein mageres Kursplus von einem Prozent zu Buche.

Wer­bung

Die Investmentbank Goldman Sachs hatte die Ceres-Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 138 auf 190 Pence angehoben. Laut dem Analysten Michele Della Vigna profitiert das Unternehmen vom deutlich zunehmenden Einsatz von Brennstoffzellen in Rechenzentren.

Dem Experten zufolge wird das rasante Wachstum Künstlicher Intelligenz den weltweiten Strombedarf von Rechenzentren bis zum Jahr 2030 um rund 160 Prozent erhöhen. Dies belaste die bestehenden Stromnetze und steigere den Bedarf an zuverlässigem, lokal verfügbarem Ökostrom. Brennstoffzellen böten dank ihrer Effizienz, Zuverlässigkeit und schnellen Einsatzfähigkeit eine überzeugende Lösung. Ceres Power sei dank seiner strategischen Partnerschaften gut positioniert, um von diesem Trend zu profitieren, glaubt der Analyst.

/edh/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

