Grünes Licht

Die US-Gesundheitsbehörde hat dem Pharmakonzern Roche für die Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination mit Lurbinectedin (Zepzelca) die Zulassung zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erteilt.

Diese Zulassung ist laut Roche die erste und einzige Kombinationstherapie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie dieser Erkrankung, für die es bisher nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gegeben habe.

Anfang Juni hatte Roche positive Daten einer Phase-III-Studie für diese Kombination vorgestellt, die zeigten, dass Tecentriq und Lurbinectedin zusammen das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 46 Prozent und das Sterberisiko um 27 Prozent verringerte, verglichen mit der alleinigen Erhaltungstherapie mit Tecentriq.

Im Handel an der SIX zeigt sich die Roche-Aktie zeitweise 1,00 Prozent stärker bei 287,14 Franken.

