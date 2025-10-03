DAX24.464 +0,2%Est505.656 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,73 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Grünes Licht

Roche-Aktie im Plus: US-Zulassung für neue Kombinationstherapie gegen Lungenkrebs erhalten

03.10.25 09:39 Uhr
Roche-Aktie steigt: Durchbruch bei Lungenkrebs - FDA genehmigt neuartige Erstlinien-Erhaltungstherapie | finanzen.net

Die US-Gesundheitsbehörde hat dem Pharmakonzern Roche für die Krebsimmuntherapie Tecentriq (Atezolizumab) in Kombination mit Lurbinectedin (Zepzelca) die Zulassung zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium erteilt.

Diese Zulassung ist laut Roche die erste und einzige Kombinationstherapie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie dieser Erkrankung, für die es bisher nur wenige Behandlungsmöglichkeiten gegeben habe.

Anfang Juni hatte Roche positive Daten einer Phase-III-Studie für diese Kombination vorgestellt, die zeigten, dass Tecentriq und Lurbinectedin zusammen das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 46 Prozent und das Sterberisiko um 27 Prozent verringerte, verglichen mit der alleinigen Erhaltungstherapie mit Tecentriq.

Im Handel an der SIX zeigt sich die Roche-Aktie zeitweise 1,00 Prozent stärker bei 287,14 Franken.

DOW JONES

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

