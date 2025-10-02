NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Die Aktie des Wasserstoffspezialisten NEL ASA kann am Donnerstag kräftige Gewinne verbuchen. Die Performance der letzten Monate bleibt jedoch durchwachsen.
Werte in diesem Artikel
• NEL-Aktie mit Gewinnen
• Jefferies streicht Kursziel zusammen
• Siemens Energy-Aktie könnte für positives Sentiment bei Energietiteln sorgen
Für die NEL ASA-Aktie geht es am Donnerstag in Oslo zeitweise 4,51 Prozent auf 2,32 NOK nach oben. Auf längere Sicht sieht die Performance des Wasserstoffspezialisten jedoch nicht so rosig aus. Seit Jahresbeginn ging es 14,35 Prozent nach unten, auf die letzten 12 Monate gesehen musst das Papier gar 48,95 Prozent an Wert einbüßen. In den letzten Wochen setzte eine Erholung ein. So zeigt sich auf Sicht auf die letzten vier Wochen ein Plus von 5,27 Prozent.
Jefferies streicht Kursziel zusammen
Dabei musste die NEL-Aktie erst vor wenigen Tagen eine Kurszielsenkung durch das Analysehaus Jefferies hinnehmen. So reduzierte Analyst Constantin Hesse das Kursziel von 3 auf 2,2 NOK und bekräftigte seine "Hold"-Einschätzung. In seiner Begründung verweis der Stratege auf die kurzfristigen Herausforderungen der Wasserstoffbranche, auch wenn es jüngst eine Belebung der Geschäftsdynamik gegeben habe. Dennoch würden nur wenige Investitionsentscheidungen tatsächlich endgültig getroffen, der Großteil von Projekten würde immer wieder verzögert. In seiner Studie ging Hesse im Übrigen nicht nur auf NEL, sondern auch auf Ceres, Powercell sowie ITM Power ein.
Kursrally von Siemens-Energy-Aktie schiebt an
Möglicherweise profitiert die NEL-Aktie auch von dem positiven Sentiment, welches am Donnerstag dem Energietechnikkonzern Siemens Energy entgegenschlägt. Die Siemens Energy-Aktie kann via XETRA nach zwei Kurszielanhebungen gar auf ein neues Rekordhoch steigen. So sieht Berenberg-Analyst Richard Dawson ein günstiges Nachfrageumfeld. Dies könnte womöglich auch anderen Energietiteln zugutekommen.
Redaktion finanzen.net
