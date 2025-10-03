Mega-Projekt

Die HOCHTIEF-Tochter Turner hat in den USA einen Auftrag erhalten.

Turner hat in den USA zusammen mit dem Joint-Venture-Partner Aecom Hunt den Auftrag erhalten, in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio das Huntington Bank Field mit einem Fassungsvermögen von 75.000 Menschen zu realisieren. Es solle die neue Spielstätte der Cleveland Browns in der National Football League und das erste geschlossene Stadion in Ohio werden, teilte HOCHTIEF mit. Der erste Spatenstich ist für Anfang 2026 geplant und das Huntington Bank Field soll im Jahr 2029 eröffnet werden. Finanzielle Einzelheiten nannte der Konzern nicht.

Die HOCHTIEF-Aktie präsentiert sich im XETRA-Handel zeitweise 2,00 Prozent im Plus bei 254,80 Euro.

